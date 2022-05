In Moldau wird gegen Ex-Präsident Igor Dodon wegen des Verdachts auf Hochverrat ermittelt. Offenbar stehen Dodons enge Beziehungen nach Russland im Fokus. Das Haus des 47-Jährigen sei durchsucht worden, berichteten lokale Medien am Dienstag unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft. Ebenso die Räume des moldauisch-russischen Geschäftsrats, den Dodon erst im Februar gegründet hatte und seither leitet. Unklar blieb zunächst, ob Dodon festgenommen wurde. Er war von 2016 bis 2020 Präsident der an die Ukraine grenzenden Ex-Sowjetrepublik. Den Berichten zufolge werden ihm auch Bestechlichkeit sowie illegale Parteienfinanzierung vorgeworfen.