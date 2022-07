Bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel in Somalia sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen und weitere Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge brachte ein Selbstmordattentäter am Sonntag einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen vor dem Hotel in der Stadt Jowhar nordöstlich der Hauptstadt Mogadischu zur Explosion. Der mutmaßliche Attentäter sei ebenfalls tot. Die in dem nordostafrikanischen Staat aktive Terrormiliz al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich und gab an, Soldaten und Politiker getötet zu haben. Das angegriffene Hotel ist bei Politikern und Geschäftsleuten beliebt. Der Polizei zufolge waren zwei regionale Minister unter den Verletzten. Die Zahl der Opfer könnte noch ansteigen, weil die Explosion Augenzeugen und Polizei zufolge auch angrenzende Häuser beschädigt hat.