2019 sind noch mehr Abschiebungen gescheitert als im Jahr zuvor. Wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 31 974 von 57 005 Rückführungen abgesagt. 25 031 Abschiebungen und Rücküberstellungen in das für das Asylverfahren zuständige EU-Land waren erfolgreich. In 29 029 Fällen scheiterten sie daran, dass die angekündigten Personen von den Landesbehörden nicht an die Bundespolizei übergeben wurden. Weitere 2945 Rücküberstellungen mussten demnach abgebrochen werden, weil der Ausländer Widerstand leistete oder sich der Pilot weigerte, ihn mitzunehmen. Vor allem gibt es aus Sicht des Ministeriums zu wenige Abschiebehaftplätze.

