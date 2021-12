Die Crew der Geo Barents hat weitere 237 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer gerettet. Die Menschen wurden von drei in Seenot geratenen Booten aufgenommen, wie die Organisation "Ärzte ohne Grenzen", die das Schiff betreibt, am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Bereits am Dienstagabend seien 69 Menschen von einem Schlauchboot gerettet worden. Derweil warteten die Sea-Eye 4 mit mehr als 200 und die Ocean Viking mit mehr als 100 Flüchtlingen weiter auf die Zuweisung eines Hafens. Die Crew der Geo Barents hatte bereits in der vergangenen Woche 49 Männer und Frauen aus Seenot gerettet. Insgesamt befinden sich damit mehr als 350 Menschen an Bord. Einige Gerettete haben nach Angaben der "Ärzte ohne Grenzen" Verletzungen, die medizinisch behandelt werden müssen.