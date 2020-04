Der Hausarzt Michael Ziekursch wollte seine Praxis in Baden-Baden eigentlich schon lange aufgeben. Er war ja selbst krank. Als Diabetiker hing er dreimal pro Woche am Dialysegerät, wegen der Begleiterscheinungen des Diabetes hatte man ihm ein Bein amputiert. Sein Sprechzimmer erreichte er nur mithilfe eines Rollators. Ziekursch quälte sich jeden Tag, aber er machte weiter, auch im Alter von 68 Jahren noch, weil er keinen Nachfolger für seine Praxis fand. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 22. Januar 2020 über seinen Fall. Ziekursch sagte damals: "Ich kann meine Leute nicht im Stich lassen."

Seine Leute, damit meinte er seinen Stamm von rund 1500 Patienten. Ihn trieb die Sorge um, was sie alle machen sollten, wenn er seine Praxis einfach schließen würde. Diese Fürsorge wurde ihm nun zum Verhängnis. Am 2. April ist Michael Ziekursch auf der Intensivstation der Stadtklinik Baden-Baden an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau der SZ. Sie sagte: "Er hat sich in der Praxis mit Corona angesteckt."

Ziekursch dürfte gewusst haben, dass er aufgrund seines Alters und seiner schweren Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe in der Corona-Krise zählte. Dennoch empfing er seine Patienten noch bis Ende März - bis er erste Symptome der Viruskrankheit verspürte und sich in Quarantäne begab. Er wird nun offiziell als einer der ersten Corona-Toten von Baden-Baden geführt. Aber Ziekursch ist auch ein Opfer des bundesweiten Hausärztemangels.

Er wollte seine Praxis sogar kostenlos abgeben, doch einen Nachfolger fand er nicht

Längst nicht nur in den sogenannten abgehängten ländlichen Regionen, sondern auch in wohlhabenden Städten wie Baden-Baden klagen Allgemeinmediziner über Nachwuchsprobleme. Es scheint kaum Schwierigeres zu geben, als eine gut gehende Hausarztpraxis loszuwerden. Ziekursch hatte seinen Kassensitz 1991 für 300 000 D-Mark übernommen, zuletzt war er sogar bereit, ihn kostenlos an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin abzugeben. "Ich habe alle Stricke gezogen", erzählte er. Aber niemand interessierte sich dafür.

Man erreicht Frau Ziekursch am Telefon seiner ehemaligen Praxis. Sie unterstützte ihren Mann dort seit vielen Jahren als Arzthelferin, während sie ihn zu Hause als Dialysepatient pflegte. Eine Vertretungsärztin führt die Praxis nun zumindest übergangsweise, und Frau Ziekursch arbeitet da jetzt weiter. Das ist ihre Form, mit dem Tod ihres Mannes umzugehen. Er hätte es sicher so gewollt. Denn sein Idealismus, der ihn letztlich das Leben kostete, bestand ja gerade darin, keine Versorgungslücke zu hinterlassen, wenn er nicht mehr da sein würde.

Mehrere langjährige Patienten Ziekurschs berichten, dass sie diesen Hausarzt für seine Rundumbetreuung schätzten. Er war nicht nur für ihre Schmerzen, sondern auch für ihre Sorgen da. Und er war ein Zuhörer und ein Erzähler, der den Begriff Sprechstunde wörtlich nahm. Da ging es auch viel um Wein und Fußball. Ziekursch spielte in jungen Jahren für die Würzburger Kickers, Fritz Walter, den Spielführer der deutschen Weltmeister von 1954, kannte er persönlich. Noch vor seinem Medizinstudium schloss er eine Winzerlehre ab. Bis zuletzt träumte er davon, mehr Zeit für seine Reben im Schwarzwald zu haben. Sein Rotwein wurde im Gourmetführer Gault-Millau prämiert.

Michael Ziekursch hatte sich bei der Suche nach einem Nachfolger eine Frist bis zum Ende dieses Jahres gesetzt. Spätestens dann würde er seine Praxis schließen, so schwer ihm das auch falle. "Ewig kann ich das nicht machen", sagte er im Januar. Da ahnte er noch nicht, dass ihm das Coronavirus die Entscheidung viel zu schnell abnehmen würde.