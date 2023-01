Nach tumultartigen Protesten gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Nordwestmecklenburg will der dortige Landrat einvernehmliche Lösungen suchen. "Ich habe großes Verständnis für die Sorgen und Ängste und wir werden alles tun, um diese zu lindern und entstehende Problemlagen mit der temporären Unterkunft zu lösen", sagte Landrat Tino Schomann (CDU). Am Donnerstagabend hatten 700 Menschen während einer Kreistagssitzung in Grevesmühlen gegen den geplanten Bau demonstriert. Einige versuchten, sich Zugang zum nicht-öffentlichen Teil der Sitzung zu verschaffen. 120 Polizeibeamte waren im Einsatz. Es wurden vier Strafverfahren unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. "So geht es nicht", sagte der Landrat.