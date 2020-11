Nach dem Rücktritt von Lorenz Caffier soll der CDU-Politiker Torsten Renz Innenminister der rot-schwarzen Koalition von Mecklenburg-Vorpommern werden. Caffier hatte am Dienstag sein Amt aufgegeben, nachdem sein Kauf einer Jagdwaffe in mutmaßlich rechtsradikalem Umfeld kritisiert worden war. Der 56 Jahre alte Renz aus Güstrow (), früher Berufsschullehrer, war Ende Februar an die Fraktionsspitze der CDU gerückt, weil sich sein Vorgänger Vincent Kokert aus der Politik verabschiedete. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sie setze darauf, dass sich die gute Zusammenarbeit mit Renz fortsetze. Caffier meldete sich nach seinem Rückzug krank und wird am Donnerstag nicht vor dem Innenausschuss seinen Waffenkauf erklären.