Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in Stralsund als Bundestagsabgeordnete des dortigen Wahlkreises verabschiedet. Umringt von Schaulustigen machte sie bei Sonnenschein am Donnerstag einen Rundgang durch die Innenstadt (). Sie aß Eis, hörte sich die Ständchen eines Shanty-Chors an und bekam von einer historischen Stadtwache lokales Bier eingeschenkt. Die habe nie einen Gast gehört, der nicht absolut überrascht gewesen sei von der Schönheit der Stadt, sagte sie danach vor etwa 150 Gästen in der Stralsunder Kulturkirche St. Jacobi. Sie habe aber auch gewusst, dass hier alles hart erarbeitet worden sei. Bei ihrem Spaziergang durch die Stadt, in der sich ihr Wahlkreisbüro befindet, begleitete sie auch ihr 33 Jahre alter Nachfolger als Direktkandidat, Georg Günther. Merkel hatte bei allen acht Wahlen seit 1990 das Direktmandat in dem Wahlkreis gewonnen und schon vor längerer Zeit angekündigt, nicht mehr anzutreten.