Das Europaparlament will nach dem Rücktritt dreier Regierungsmitglieder im Kontext des Mords an der Journalistin Daphne Caruana Galizia Abgeordnete nach Malta schicken. Der Druck auf Valletta müsse aufrechterhalten werden, damit die Wahrheit ans Licht komme, sagte Sophie in't Veld, Vorsitzende der Beobachtungsgruppe für Rechtsstaatlichkeit am Donnerstag im Europaparlament in Straßburg. Am Dienstag waren der Stabschef von Maltas Premier Joseph Muscat und zwei Minister zurückgetreten. Sie bestreiten, in den Fall verwickelt zu sein. Maltesische Medien berichteten indes, ein als Hintermann verdächtiger Unternehmer habe einem Mittelsmann 150 000 Euro gegeben, die der den Mördern Garuana Galizias weitergereicht habe.