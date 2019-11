Im Mordfall an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia gibt es eine neue Entwicklung: Die maltesische Polizei durchsuchte am Freitag die Yacht Gió und lud deren Besitzer, den Unternehmer Yorgen Fenech, erneut zum Verhör. Er war am Mittwoch beim Versuch, Malta zu verlassen, festgenommen worden und einen Tag später wieder freigekommen. Caruana Galizia wurde 2017 mit einer Autobombe ermordet. Auch zwei Jahre später ist der Drahtzieher des Attentats nicht gefunden. Caruana Galizia hatte über Korruption in Politikerkreisen und Machenschaften gegen demokratische Institutionen berichtet. Maltesische Behörden können jemanden 48 Stunden in Gewahrsam halten, ohne offiziell einen Verdacht zu erheben. Sie können die Person danach erneut auf dem Revier befragen, wie am Freitag geschehen.