15. Oktober 2018, 18:55 Uhr Luxemburg Im Abwärtstrend

Bei der Wahl verlieren sowohl Christsoziale als auch Sozialdemokraten an Stimmen. Das Dreier-Bündnis aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen wird wohl mit knapper Mehrheit weiterregieren können.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Die Luxemburger haben gewählt, und sie sahen am Sonntagabend einige lange Gesichter. Das gilt in erster Linie für die Christsoziale Volkspartei. Sie war im zweitkleinsten Land der EU über Jahrzehnte fast so dominant wie die CSU in Bayern; ihre Abwahl 2013, glaubte sie, sei ein Ausrutscher gewesen. Doch statt des auch von Umfragen vorhergesagten Aufstiegs zur alten Stärke ging es jetzt weiter bergab, von 23 auf 21 der 60 Sitze im Parlament. 2009 waren es 26.

Für den Spitzenkandidaten Claude Wiseler, der das Erbe des langjährigen Premierministers Jean-Claude Juncker angetreten hatte, ist das ein Schlag. Er erhielt die Quittung für einen leidenschaftslosen Wahlkampf, in dem er nicht vermitteln konnte, was die CSV anders oder gar besser machen würde. Trotzdem erklärte sich Wiseler bereit, "Verantwortung zu übernehmen": Es sei schwer verständlich, wenn die stärkste Partei des Landes wieder "von der Regierung ausgeschlossen werden" sollte. Das aber war am Montag die wahrscheinlichste Variante. Das regierende Bündnis aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen wurde weder glanzvoll bestätigt noch klar abgewählt. Es verlor einen Sitz, kann mit der Minimal-Mehrheit von 31 Sitzen weitermachen und wird dies wohl auch tun. Darauf deutet die Äußerung des liberalen Premiers Xavier Bettel hin, die Wähler hätten die Koalition "bestätigt und nicht bestraft".

Während Bettels Demokratische Partei nur einen Sitz verlor, kassierten die Sozialdemokraten eine Niederlage, wie sie im europäischen Trend liegt. Sie rutschten von 13 auf zehn Mandate ab. In Stimmenprozenten war der Rückgang weitaus schwächer, doch wurde die LSAP Opfer des Wahlsystems und musste unter anderem zwei aus Reststimmen gebildete Sitze abgeben, die sie 2013 gewonnen hatte.

Gerettet wurde der Dreierbund durch die Grünen, die sich von sechs auf neun Mandate verbesserten. Ihnen trauen die Wähler offenbar am ehesten zu, eine Antwort auf drängende Probleme des Kleinstaats zu finden: den täglichen Verkehrskollaps rund um Luxemburg und die hohen Immobilienpreise. Kleinere Erfolge konnten auch die Piraten (von null auf zwei Sitze) verbuchen sowie die rechtskonservative, EU- und einwanderungsskeptische ADR, die um einen auf vier Sitze zulegte. Großherzog Henri muss nun entscheiden, wen er mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.