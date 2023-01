Für die beiden Tunnelbesetzer von Lützerath wird es keine strafrechtlichen Konsequenzen geben. Wie die Aachener Polizei mitteilte, hat der Energiekonzern RWE keine Anzeige gegen die Männer erstattet. Die Polizei kenne daher auch nicht die Identität der Aktivisten, die sich selbst "Pinky" und "Brain" nannten. Der Tunnel, in dem die beiden als letzte im Protest gegen den weiteren Braunkohleabbau tagelang ausgeharrt hatten, wurde inzwischen verschlossen, er wird im Zuge des Abbaus verschwinden. Der Spiegel hatte mit Bezug auf ein internes Polizeidokument berichtet, dass RWE den Aktivisten in Aussicht gestellt hatte, sie nicht anzuzeigen, wenn sie freiwillig aus dem Tunnel kommen. So scheint es nun gekommen zu sein.