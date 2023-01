Lettland fährt wegen Russlands Krieg in der Ukraine seine diplomatischen Beziehungen zu Russland zurück. Dies kündigte Außenminister Edgars Rinkevics am Montag an. Der lettische Botschafter wird aus Moskau zurückbeordert wird - und umgekehrt wird auch der russische Botschafter Lettland verlassen müssen. Darüber sei der ins Außenministerium in Riga einbestellte russische Botschafter informiert worden, sagte ein Berater von Rinkevics. Russland hatte zuvor beschlossen, die diplomatischen Beziehungen mit Lettlands Nachbarland Estland herabzustufen, und den Botschafter aufgefordert, das Land zu verlassen.