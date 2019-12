Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Zoran Milanović gibt in einem Wahllokal in Zagreb seine Stimme ab.

Was heute wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Milanović gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kroatien. Der oppositionelle Sozialdemokrat kommt auf fast 30 Prozent, wie die Wahlkommission in Zagreb am späten Abend mitteilte. Damit verweist er Amtsinhaberin Grabar-Kitarović auf den zweiten Platz. Die Präsidentin, die aus der konservativen Regierungspartei HDZ kommt, erringt demnach knapp 27 Prozent der Stimmen. Nun kommt es zur Stichwahl.

Union und FDP gegen Aufnahme von Flüchtlingskindern. Grünen-Chef Habeck hatte gefordert, Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Entwicklungsminister Müller sagte, "den Kindern kann und muss am schnellsten und wirksamsten vor Ort geholfen werden". In den Flüchtlingslagern sind nach Angaben aus Athen um die 40 000 Menschen untergebracht, obwohl nur Platz für etwa 7500 Menschen ist.

Eintracht Frankfurt verliert gegen Paderborn. Im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause verlieren die ambitionierten Frankfurter gegen den Aufsteiger mit 1:2. Damit verschärft sich die Krise bei der Eintracht, Paderborn schöpft dagegen neue Hoffnung im Abstiegskampf. Zum Spielbericht

Was wichtig wird

Heute sind keine wichtigen Termine absehbar.

Frühstücksflocke

Vier Outlaws im Wald. "Die Bremer Stadtmusikanten" sind eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm. Heute sind sie das Wahrzeichen der Hansestadt - die allerdings schämte sich lange dafür. Von Barbara Galaktionow