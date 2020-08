Kroatien gedachte am Mittwoch einer Militäroffensive gegen serbische Rebellen vor 25 Jahren. An der Zeremonie nahm erstmals ein ethnisch serbischer Politiker teil. Vize-Regierungschef Boris Milošević sagte in Knin, "die Spirale des Hasses sollte durchtrennt werden, damit sich der Horror des Kriegs nie wiederholt". Der Unabhängigkeitskrieg 1991 bis 1995 brach aus, als Kroatien sich vom damaligen Jugoslawien lossagte. Bei der Offensive "Oluja" (Sturm) eroberte Kroatien Land zurück, das ethnische Serben mit Serbiens Hilfe eingenommen hatten. Rund 10 000 Menschen wurden zuvor getötet, Tausende vertrieben. Nach der Offensive verließen mehr als 200 000 ethnische Serben Kroatien. Serbien gedachte am Vorabend der getöteten ethnischen Serben. Präsident Aleksandar Vučić kritisierte Milošević indirekt.