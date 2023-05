Auf dem Gelände der katholischen Kita im Landkreis Marburg-Biedenkopf, die nach einem Brief an die Eltern zu Muttertagsgeschenken kritisiert worden war, hat es Vandalismus gegeben. "Wir haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf am Donnerstag. Auf dem Außengelände sei in einer Gartenhütte eine Scheibe eingeschlagen worden und in einer zweiten Hütte die Tür aufgebrochen worden. Der Schaden werde auf rund 800 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liege zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Elternbrief stehe, sei unklar. Die Kindertagesstätte hatte einen Brief an die Eltern mit dem Hinweis verschickt, dass ihre Kinder zum Mutter- und Vatertag keine Geschenke mehr basteln würden. Die Kita wolle auf stereotype Geschenke wie "Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater" verzichten. Die Konstellation Mutter/Vater/Kind sei nicht mehr die Norm in heutigen Familien, hieß es in dem von Bild veröffentlichten Brief. Die Polizeisprecherin sagte, der Elternbrief sei am Freitag bekannt gewesen, die Berichterstattung darüber habe erst in den vergangenen Tagen eingesetzt. Die Hessen-SPD erklärte, der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban habe auf Twitter die Kita "an den Pranger gestellt" und "zum Shitstorm-Ziel" gemacht. Kuban hatte getwittert: "Dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt... Irgendwie find ich es ziemlich cool, wenn man Kindern beibringt seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen für ihren Megaeinsatz Tag für Tag!" Ex-CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz kritisierte seinen Parteikollegen: "In kulturkämpferischem Eifer hatte @TilmanKuban auf Twitter die Kita kritisiert und ihre Anschrift mitgeteilt. Absolutes No Go", twitterte Polenz. Kuban hatte das Kita-Schreiben zunächst mit Kontaktdaten veröffentlicht, später aber geschwärzt, "zum Schutz der Kinder und der Einrichtung", wie er schrieb.