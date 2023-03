Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das berichtet die Zeitung Welt am Sonntag unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag vorstellen will. Laut dem Bericht wurden bundesweit rund 5,6 Millionen Straftaten begangen, die Fallzahl sei im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr ohne Corona-Einschränkungen, um 3,5 Prozent höher, die Aufklärungsquote liege bei 57,3 Prozent. Auffällig hoch sei mit einem Plus von 35,5 Prozent der Anstieg bei tatverdächtigen Kindern, nicht zuletzt durch Delikte im Internet.