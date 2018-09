20. September 2018, 18:57 Uhr Korea-Konflikt Auf neuen Wegen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wünscht sich ein weiteres Treffen mit US-Präsident Donald Trump.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wünscht sich einen baldigen Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang sowie ein weiteres Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Dies sagte Südkoreas Präsident Moon Jae-in am Donnerstag nach seiner Rückkehr vom innerkoreanischen Gipfel aus Nordkorea, wo Kim und Moon zum Abschluss ihrer Gespräche eine symbolreiche Bergtour machten. Zusammen mit ihren Ehefrauen besuchten sie Paektu, einen 2700 Meter hohen Berg an der Grenze zu China . Der erloschene Vulkan hat in beiden Ländern eine mythische Bedeutung und gilt als Wiege des koreanischen Volkes. Nach der nordkoreanischen Propaganda sollen auch Kims Vater und Großvater dort geboren

worden sein. Bei ihren dreitägigen

Gesprächen habe Kim immer wieder seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung und seinen Willen zur wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes bekräftigt, sagte Moon. Dieser rief die USA auf, Verständnis für die Position Nordkoreas aufzubringen und "die Gespräche so bald wie möglich wieder aufzunehmen".