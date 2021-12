Deutschland wird nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck die Klimaziele in den kommenden zwei Jahren wohl nicht erreichen. "Wir werden unsere Ziele vermutlich auch für 2022 noch verfehlen, sogar für 2023 wird es schwer genug", sagte der Grünen-Politiker der Zeit. "Wir fangen mit einem drastischen Rückstand an." Angesichts des im Klimaschutzgesetz festgelegten Anstiegs erneuerbarer Energien am Strom-Mix in Deutschland gebe es "implizit schon eine Windkraftpflicht", sagte der Politiker zudem. In Deutschland müssten im Schnitt 1000 bis 1500 Windräder im Jahr gebaut werden. "In den letzten Jahren waren es hingegen kaum mehr als 450."