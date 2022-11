Im Rennen um den weltweit besten Klimaschutz ist Deutschland leicht zurückgefallen. Im Klimaschutz-Index 2023 liegt die Bundesrepublik auf Rang 16, nach Platz 13 im Vorjahr. Bewertet wurden die Bemühungen von 59 Ländern und der EU. Herausgegeben wurde der Index von den Umweltorganisationen Germanwatch und Climate Action Network sowie dem NewClimate Institute. Wie in den Vorjahren bleiben die ersten drei Plätze leer - weil den Autoren zufolge kein Land genug für den Klimaschutz macht, um in allen Kategorien eine sehr gute Bewertung zu erzielen. Dänemark führt das Ranking an, gefolgt von Schweden, Marokko, Chile, Indien sowie Estland und Norwegen.