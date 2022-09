Die russisch-orthodoxe Kirche hat Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Welt-Ökumene-Gipfel mit Empörung zurückgewiesen. Die Position Steinmeiers zum "Konflikt in der Ukraine" sei "ein Beispiel für den unverschämten Druck eines hochrangigen Vertreters der Staatsmacht auf die älteste zwischenchristliche Organisation", sagte der russisch-orthodoxe Delegationsleiter, Metropolit Antonij , dem Evangelischen Pressedienst am Donnerstag. Zum Auftakt der Vollversammlung am Mittwoch hatte der Bundespräsident die russisch-orthodoxe Kirchenleitung in ungewöhnlich scharfer Form verurteilt. Diese habe sich mit den "Verbrechen des Krieges gegen die Ukraine gemein gemacht", sagte Steinmeier.