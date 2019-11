Der Bund will in den kommenden beiden Jahren den Ausbau von Grundschulen zu Ganztagsschulen mit zwei Milliarden Euro fördern. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin die Bereitstellung des Geldes als Sondervermögen für den Ausbau kommunaler Angebote. mNach Angaben von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) müssen zwischen 650 000 und einer Million neue Ganztagsplätze für Erst- bis Viertklässler geschaffen werden, damit 2025 der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in einer Grundschule erfüllt werden kann. Union und SPD hatten die Hilfen des Bundes im Koalitionsvertrag vereinbart. Für den Ausbau der Schulen sind die Länder zuständig.