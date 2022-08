Gefechte in Bergkarabach

Zwei Jahre nach dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach im Kaukasus kommt es wieder zu offenen Feindseligkeiten. Die Länder werfen einander Bruch des Waffenstillstands vor. Aserbaidschans Verteidigungsministerium erklärte, armenische Kräfte hätten versucht, einen Hügel zu besetzen. Der Angriff sei zurückgeschlagen, ein aserbaidschanischer Soldat und mehrere Armenier seien am Mittwoch getötet worden. Das Außenministerium in Jerewan erklärte, aserbaidschanische Kräfte hätten angegriffen und rief die internationale Gemeinschaft auf, die Aggression zu stoppen. Aserbaidschan gab an, vier separatistische Kämpfer getötet zu haben.