Der Streit um den "Synodalen Weg" zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland geht weiter. Am Montag veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz einen Brief des Vatikans, in dem dieser der geplanten Errichtung eines "Synodalen Rates" eine Absage erteilt. Dieser Rat sollte sich als neues bundesweites Beratungs- und Leitungsorgan mit "wesentlichen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft" befassen. Die deutschen Katholiken seien dazu nicht befugt, hieß es nun aus Rom. Auch seien deutsche Bischöfe nicht zur Teilnahme an einem "Synodalen Ausschuss" verpflichtet, der nach bisherigen Plänen die Gründung des "Synodalen Rates" vorbereiten sollte.