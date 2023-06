Aachens Bischof Helmut Dieser hat am Sonntag einen Pilgergottesdienst ohne den ursprünglich eingeladenen Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki gefeiert. Zuvor hatten verschiedene Gruppen Kritik an Woelkis Umgang mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs geübt und Protestaktionen angekündigt. So habe der Mädchenchor des Aachener Doms diskutiert, ob man in Woelkis Anwesenheit singen wolle. Nur knapp die Hälfte der 120 Sängerinnen sei dazu bereit gewesen. Woelki warnte vor einer Instrumentalisierung von Gottesdiensten. "Ich wäre als Pilger nach Aachen gekommen so wie viele Tausende auch. Ich bin davon überzeugt, dass es unter Christen möglich sein muss, unterschiedliche Auffassungen zu haben - und dennoch gemeinsam die heilige Eucharistie zu feiern."