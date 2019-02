5. Februar 2019, 19:58 Uhr Katholische Kirche "Es ist ein Problem"

Auf seinem Rückflug aus den Vereinten Arabischen Emiraten hat Papst Franziskus erstmals sexuellen Missbrauch von Nonnen durch Priester und Bischöfe eingeräumt.

Papst Franziskus hat erstmals sexuellen Missbrauch von Nonnen durch Priester und Bischöfe eingeräumt: "Es gab Priester und auch Bischöfe, die das getan haben", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag an Bord eines Flugzeuges auf dem Rückflug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: "Es stimmt, es ist ein Problem." Derartige Vorfälle könnten "überall" geschehen, seien aber besonders häufig in "einigen neuen Kongregationen und in einigen Regionen", sagte der Papst. Die Kirche dürfe die Fälle nicht abstreiten. Mit Blick auf die Krise in Venezuela erklärte Franziskus, der Heilige Stuhl sei bereit, die Rolle eines Vermittlers zu übernehmen, wenn beide Seiten dies wünschten. Er habe den diesbezüglichen Brief des Machthabers Nicolás Maduro, von dem er zu Beginn seiner Reise nach Abu Dhabi am Sonntag Kenntnis erhalten habe, noch nicht gelesen: "Jetzt werde ich mir den Brief ansehen und schauen, was man machen kann." Seinen Besuch in Abu Dhabi hatte Franziskus am Dienstag mit einer historischen Papstmesse mit etwa 180 000 Menschen abgeschlossen. Gläubige waren bereits bei seiner Ankunft im offenen Papamobil in Jubel ausgebrochen. "Es lebe der Papst" war zu hören, und "wir lieben dich!" Der Gottesdienst wurde als das größte christliche Glaubensbekenntnis verstanden, das es je auf der Arabischen Halbinsel - dem Geburtsort des Islam - gegeben hat. Franziskus predigte Bescheidenheit in den für die größten Wolkenkratzer, Opulenz und Luxus bekannten Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Katholiken müssten keine großen Bauten schaffen, um ihren Glauben unter Beweis zu stellen, sagte der Papst. Es war das erste Mal, dass ein katholisches Kirchenoberhaupt die Arabische Halbinsel besucht hat.