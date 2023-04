Die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche" begrüßt die künftige Teilnahme männlicher und weiblicher Laien an der Weltsynode im Vatikan. "Dies ist ein wichtiger und konsequenter Schritt, das Gottesvolk seiner Taufwürde entsprechend zumindest prinzipiell aktiv in die Gestaltung der Zukunft der Kirche einzubeziehen", teilte "Wir sind Kirche" am Donnerstag in München mit. Künftig könnten nach Meldungen aus dem Vatikan nun Frauen und Männer im Laienstand gleichberechtigt mit den Bischöfen als Mitglieder in der Synode abstimmen.