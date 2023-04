China hat mit der Ernennung eines neuen Bischofs für Shanghai den Vatikan verärgert. Der Heilige Stuhl sei vor einigen Tagen über die Entscheidung Chinas informiert worden, dass Bischof Shen Bin von Haimen in der Provinz Jiangsu in die Diözese Shanghai versetzt worden ist, teilte der Vatikan am Dienstag mit. Man habe von den neuen Aufgaben für Shen aus den Medien erfahren. Bereits vor vier Monaten hatte die katholische Kirche China vorgeworfen, ein bilaterales Abkommen über die Ernennung von Bischöfen zu verletzen. Damals hatte Peking einen Bischof in einer vom Heiligen Stuhl nicht anerkannten Diözese eingesetzt. Das 2018 abgeschlossene Abkommen sieht vor, Bischöfe im gegenseitigen Einvernehmen zu ernennen.