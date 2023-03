Die katholischen Bischöfe in Deutschland sehen die von der Bundesregierung geplante Kommission zu Regelungen eines Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts kritisch. Es sei nicht einsichtig, dass eine Streichung des Abtreibungsparagrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch das verfassungsrechtlich garantierte Lebensrecht des ungeborenen Kindes in gleicher Weise oder besser schütze, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, am Donnerstag in Dresden. Am Dienstag hatte die Bundesregierung 18 Experten und Expertinnen in eine solche Kommission berufen. Bätzing warnte davor,die in Paragraf 218 gefundene Regelung nicht ohne triftigen Grund aufs Spiel zu setzen.