Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, geht auf Distanz zu seinem Vorvorgänger, dem früheren Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, und wirft ihm verantwortungsloses Verhalten vor. Weitere öffentliche Auftritte von Zollitsch seien "nicht angemessen", sagte der Limburger Bischof der Rhein-Neckar-Zeitung. "In seiner Zeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz im Jahr 2010 wurden entscheidende Maßnahmen zur Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche gesetzt", so Bätzing weiter: "Diese hat er selbst in seinem Bistum offenbar in derselben Zeit nicht angewandt und übergangen." Der Bischof fügte hinzu, er sei "wirklich ratlos", wie das passieren konnte: "Da fehlte offensichtlich wirksame Kontrolle. Und genau das ist einer der größten Fehler im System."