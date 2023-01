Die Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien hat vor dem Hintergrund der vielen Flüchtlinge aus Russland die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen verschärft. So dürfen sich Ausländer aus der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion künftig ohne Visum nur noch maximal 90 Tage pro Halbjahr in Kasachstan aufhalten, meldete die kasachische Nachrichtenagentur Kazinform am Dienstag. Bisher konnten sie nach 90 Tagen kurz die Grenze überqueren und wieder einreisen. Nachdem die EU wegen Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine ihre Grenzen für Russen weitgehend geschlossen hat, wurde Kasachstan zu einem der wichtigsten Zielländer für russische Oppositionelle.