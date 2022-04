Papst Franziskus hat sich bei den Indigenen Kanadas für den Missbrauch der katholischen Kirche an ihnen entschuldigt. "Für das verwerfliche Verhalten der Mitglieder der katholischen Kirche bitte ich Gott um Vergebung", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag vor Vertretern verschiedener indigener Gruppen im Vatikan. "Ich will euch von ganzem Herzen sagen: Ich bin sehr betrübt und ich schließe mich den Bischöfen an, euch um Entschuldigung zu bitten", fuhr der 85-Jährige fort. Hintergrund ist der Skandal um den Fund Hunderter Kinderleichen, die ab Mai vergangenen Jahres in der Nähe früherer katholischer Internate entdeckt wurden. Sie lösten großes Entsetzen über die katholische Kirche aus, die zwischen dem 17. Jahrhundert und den 1990er Jahren in den Einrichtungen indigene Kinder unterbrachte, die zuvor ihren Familien entrissen wurden.