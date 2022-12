Der Bundestag will im Januar den Völkermord an den Jesiden anerkennen. Die Ampel-Fraktionen hätten einen Antrag dafür gebilligt, der nun mit der Unionsfraktion abgestimmt werde, sagte der Grünen-Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Max Lucks. "Die Anerkennung des Völkermordes an den Jesidinnen und Jesiden ist ein Zeichen der Würdigung der Opfer und ihrer Nachkommen." Die Initiative dafür ging von einer Petition aus. Am 3. August 2014 hatte der "Islamische Staat" Dörfer der Jesiden im Nordirak überfallen, Tausende Männer getötet und Frauen und Kinder verschleppt.