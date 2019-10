Das Rettungsschiff Ocean Viking mit 104 Migranten an Bord ist am Mittwoch in den italienischen Hafen Pozzallo auf Sizilien eingelaufen. "Nach mehr als zwölf Tagen der Ungewissheit auf See können die 104 Überlebenden endlich an einem sicheren Ort an Land gehen", schrieb die Hilfsorganisation SOS Méditerranée auf Twitter. Das von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff hatte die Menschen am 18. Oktober vor der libyschen Küste gerettet. Am Dienstag wies ihm die italienische Regierung einen Hafen zu. Deutschland und Frankreich werden Rom zufolge zusammen 70 der Menschen aufnehmen. Dagegen zeichnet sich noch keine Lösung für das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi ab.