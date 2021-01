Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte die Suche einer neuen Regierung in die Hände eines Mittelsmanns gelegt. Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, soll bis Dienstag ausloten, ob eine Mehrheit der Gruppen zustande kommen kann, die die bisherige Regierung unterstützt hatten. Das teilte der Quirinalspalast am Freitagabend in Rom mit. Zuvor hatte sich in den Beratungsrunden die Aussicht auf diese Möglichkeit ergeben, wie Mattarella im Anschluss an die Gespräche sagte. Der Staatspräsident will angesichts der Notlage durch die Corona-Pandemie ein Kabinett, das bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 bestehen bleibt.

Contes Mitte-Links-Bündnis war am 13. Januar mit dem Austritt der Kleinpartei Italia Viva unter Ex-Premier Matteo Renzi gescheitert.