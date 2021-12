Der italienische Journalist Riccardo Ehrman, der für seine geschichtsträchtige Frage an den DDR-Politiker Günter Schabowski 1989 berühmt wurde, ist tot. Er sei im Alter von 92 Jahren in der spanischen Hauptstadt Madrid gestorben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf seine Frau. Ehrman war damals Berlin-Korrespondent der Ansa. Bei der Pressekonferenz am 9. November 1989 hatte Ehrman Schabowski eine Frage zum geplanten Reisegesetz gestellt. Nachfragen dazu brachten die den Mauerfall bedeutende Antwort Schabowskis hervor, die Regelung gelte "sofort... unverzüglich".