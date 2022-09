Das Seenotrettungsschiff Ocean Viking hat 459 Migranten im süditalienischen Taranto am Sonntag an Land bringen dürfen. Nach mehr als einer Woche Warten erteilten die Behörden dem Schiff der Organisation SOS Mediterranée die Erlaubnis. Die Menschen waren laut der Helfer in zehn Rettungsaktionen im zentralen Mittelmeer an Bord geholt worden. Die Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen wartete noch mit 267 Migranten auf Zuweisung eines Hafens. Vier Anfragen an Malta und sechs an Italien seien ignoriert worden, teilte die Organisation mit. Die deutsche NGO Resqship berichtete vom Notruf eines Holzbootes mit rund 300 Menschen, die demnach mehrere Tage unterwegs waren ohne Wasser und Essen. Der Motorsegler Nadir der Hamburger Retter half bei der Erstversorgung der Menschen, die Italiens Küstenwache dann aufnahm.