Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist italienischen Medienberichten zufolge erneut im Krankenhaus. Der 86-Jährige befinde sich wieder in der Klinik San Raffaele in Mailand, meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Freitag unter Berufung auf "qualifizierte Quellen". Der Zeitung La Repubblica zufolge befand sich Berlusconi in der Abteilung für Kardiologie und bleibe voraussichtlich mehrere Tage dort. Vor drei Wochen wurde er aus dem San Raffaele entlassen, wo er sechs Wochen lang, teils in der Intensivabteilung, behandelt worden war wegen Lungenentzündung und einer chronischen Leukämie. Berlusconi war zwischen 1994 und 2011 vier Mal italienischer Regierungschef. Die Partei Forza Italia des rechtspopulistischen Politikers ist Koalitionspartner in der Regierung von Giorgia Meloni.