Mit zwei privaten Rettungsschiffen sind mehr als 500 Flüchtlinge und Migranten nach ihrer Rettung im Mittelmeer in Italien an Land gebracht worden. Die Humanity 1 des Berliner Vereins SOS Humanity erreichte am Sonntag die Stadt Bari an der Adria, wo die 261 Menschen das Schiff verlassen konnten. Die unter norwegischer Flagge fahrende Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen legte mit 248 Migranten in Salerno an, südlich von Neapel. Die Frauen, Kinder und Männer, die die zwei Schiffe verließen, waren in mehreren Einsätzen vor der libyschen Küste von Schlauch- und Holzbooten aufgegriffen worden. Auf der Humanity 1 waren nach Angaben der Crew auch 93 Minderjährige, oft ohne erwachsene Angehörige. Viele Menschen tragen nach diesen Angaben Spuren von Folter. Als Herkunftsländer nannte die Organisation Syrien, Ägypten, Kamerun und die Elfenbeinküste.