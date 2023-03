Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin sind mindestens vier Palästinenser getötet worden. Etwa 20 weitere Einwohner hätten Schussverletzungen erlitten, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Mehrere seien in kritischem Zustand. Unter den Toten sei ein 16-Jähriger. Laut der israelischen Armee wurden bei dem Einsatz zwei bewaffnete Terrorverdächtige getötet. Sie gehörten demnach der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad an. Einer wurde verdächtigt, an der Herstellung von Sprengstoff und an Schüssen auf Soldaten beteiligt gewesen zu sein. Während des Einsatzes sei es zu Schusswechseln mit bewaffneten Palästinensern gekommen, hieß es weiter vom Militär.