Bei neuen Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem sind dem Roten Halbmond zufolge mindestens 42 Palästinenser verletzt worden. Die Polizei setzte am Freitag Gummigeschosse und Blendgranaten gegen Jugendliche ein, die mit Steinen warfen. Ihren Angaben zufolge wurden Feuerwerkskörper abgefeuert, auch in Richtung er Klagemauer, wo sich jüdische Gläubige versammelten. Die Gewalt auf dem Tempelberg in Jerusalem, der für Muslime und Juden eine heilige Stätte ist, hat sich in der vergangenen Woche wieder verschärft. Die Lage ist in diesem Jahr zum Teil auch deswegen angespannter, weil der muslimische Fastenmonat Ramadan mit dem jüdischen Pessachfest zusammenfiel und dadurch mehr Menschen beider Religionsgruppen das Gelände aufsuchten als sonst.