Ein palästinensischer Attentäter hat am Sonntagmorgen am Jerusalemer Tempelberg einen Israeli getötet und drei weitere verletzt. Nach offiziellen israelischen Angaben eröffnete der Täter am Eingang zu dem Heiligtum in der Jerusalemer Altstadt das Feuer und wurde kurz darauf von der Polizei erschossen. Neben einem Gewehr sei er mit einem Messer bewaffnet gewesen. Das Attentats-Opfer erlag demnach im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach Informationen der Jerusalem Post ist der 42-jährige Angreifer ein Islamgelehrter und Vertreter der palästinensischen Hamas in Ost-Jerusalem. Er soll nahezu täglich in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg gewesen sein und dort sowie in anderen Moscheen Ost-Jerusalems gepredigt haben. Der fünffache Vater gehörte nach den Recherchen der Zeitung den "Murabitun" ("Garnisonssoldaten") an, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Juden etwa durch Beschimpfungen am Besuch des Tempelbergs zu hindern.