Die israelische Polizei ist in der Nacht zum Freitag in Jerusalem gewaltsam gegen Teilnehmer einer Demonstration gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu vorgegangen. Nach Medienberichten hatten sich am Donnerstagabend Tausende Menschen versammelt, um den Rücktritt Netanjahus zu fordern. Im Laufe des Abends bildete sich eine Gegendemonstration. 55 Menschen wurden vorläufig festgenommen. Die Kundgebungen begleiten den Korruptionsprozess gegen den Regierungschef. Kritik gibt es auch an seinem Umgang mit der Corona-Krise.