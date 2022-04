Bei einem israelischen Militäreinsatz im nördlichen Westjordanland ist am Mittwoch ein Palästinenser getötet worden. Der 21-Jährige sei bei Auseinandersetzungen durch scharfe Munition am Kopf getroffen worden, teilte das Krankenhaus in Dschenin mit. Drei weitere Palästinenser seien durch Schüsse verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit: "Eine Spezialeinheit hat im Flüchtlingslager von Dschenin Anti-Terror-Aktivitäten ausgeführt, dabei wurden zwei Terrorverdächtige festgenommen." Insgesamt seien im Westjordanland zwölf Palästinenser gefasst worden. Bei einer Terrorwelle sind seit dem 22. März in Israel 14 Menschen getötet worden. Israels Armee verstärkte daraufhin ihre Einsätze im besetzten Westjordanland.