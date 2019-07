25. Juli 2019, 18:44 Uhr Israel Neues linkes Wahlbündnis

Der frühere israelische Ministerpräsident Ehud Barak hat sich vor den Parlamentswahlen in Israel einem linken Bündnis gegen die Regierungspartei Likud angeschlossen. Das "Demokratische Lager" teilte am Donnerstag in einer Stellungnahme mit, es setze sich aus Baraks Partei Demokratisches Israel, der Meretz-Partei und der hochrangigen Politikerin der Arbeiterpartei, Stav Schaffir, zusammen. Sie werden eine gemeinsame Kandidatenliste für die Wahl im September aufstellen. Barak hatte im Juni sein politisches Comeback erklärt und angekündigt, er wolle der Opposition helfen, einen Block zu formen, der stärker wird als der Likud. Dennoch wird der 77-Jährige nicht auf Listenplatz eins stehen. Angeführt wird das Bündnis stattdessen von Nitzan Horowitz, dem neu gewählten, offen schwul lebenden Meretz-Chef. An Platz zwei steht Schaffir, eine aufstrebende Politikerin der Arbeiterpartei. Barak selbst folgt an zehnter Stelle. Den Parteien in Israel bleibt nur noch eine Woche bis zum Ablaufen der Frist für die finalen Parteilisten. Alle Seiten des "Demokratischen Lagers" trieb wohl die Sorge um, auf sich allein gestellt nicht genug Stimmen zu bekommen, um die Sperrklausel für den Einzug ins Parlament zu überwinden. Netanjahu hatte die Wahl im April gewonnen, aber anschließend keine Koalitionsmehrheit zustande gebracht. Um zu verhindern, dass seine Gegner eine alternative Regierung bilden, löste er das Parlament auf. Die nächste Wahl findet am 17. September statt.