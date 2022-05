Israels Sicherheitskräfte suchen nach einem tödlichen Anschlag östlich von Tel Aviv nach den mutmaßlichen Attentätern - zwei Palästinensern aus dem besetzten Westjordanland. Die beiden stammten aus der Nähe von Dschenin und seien 19 und 20 Jahre alt, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie gelten als Haupttäter bei dem Angriff mit drei Toten in der Ortschaft Elad. Laut Medienberichten befürchtet die Polizei, dass die beiden noch in Israel sind und einen weiteren Anschlag planen. Laut eines Rettungsdienstes gab es zudem vier Verletzte. Mit dem neuen Anschlag wurden bei einer Terrorwelle in Israel seit Ende März 17 Menschen getötet. Bei zwei Anschlägen waren die Täter israelische Araber, Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).