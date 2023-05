Die EU-Vertretung in Israel hat einen diplomatischen Empfang zum Europatag als Reaktion auf die dort geplante Rede des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, abgesagt. "Die EU-Delegation in Israel freut sich darauf, den Europatag am 9. Mai wie jedes Jahr zu feiern", hieß es am Montag auf Twitter. "Bedauerlicherweise haben wir dieses Jahr beschlossen, den diplomatischen Empfang abzusagen, da wir niemandem eine Plattform bieten wollen, dessen Ansichten den Werten widersprechen, für die die Europäische Union steht." Ben-Gvir hätte am Dienstag die rechts-religiöse Regierung Israels bei der Veranstaltung in Tel Aviv vertreten sollen. Der Minister teilte mit, es sei "schade, dass die Europäische Union, die vorgibt, demokratische und multikulturelle Werte zu vertreten, auf undiplomatische Weise Mäuler stopft".