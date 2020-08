Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate werden offiziell Wirtschafts- und Handelspartner. Der Emir von Abu Dhabi, Staatspräsident Scheich Khalifa bin Said al-Nahyan, beendete den Boykott Israels formell per Erlass, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Samstag meldete. Die beiden Länder hatten Mitte August verkündet, sie wollten ihre Beziehungen normalisieren. Die Entscheidung erlaubt Israelis Geschäfte in den Emiraten zu machen und ermöglicht zudem den Handel mit israelischen Waren. Nach der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate Anfang der 1970er Jahre war dort ein Gesetz in Kraft getreten, das die damalige Ansicht unter arabischen Staaten widerspiegelte, Israel erst anzuerkennen, wenn die Palästinenser einen eigenen Staat haben.