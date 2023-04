In Israel haben am Dienstag die Feiern zum 75. Unabhängigkeitstag begonnen. Offiziell wird der Tag am Dienstagabend mit einer Feier auf dem israelischen Nationalfriedhof auf dem Jerusalemer Herzl-Berg unter anderem mit dem feierlichen Entzünden von zwölf Fackeln begonnen, die die zwölf Stämme Israels symbolisieren. Der Unabhängigkeitstag erinnert an die Verlesung der Unabhängigkeitserklärung durch den späteren ersten israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion im Jahr 1948 in Tel Aviv, nach jüdischem Kalender dem 5. Ijjar 5708. Israel feiert seinen 75. Gründungstag in einer Zeit großer politischer Spannungen.