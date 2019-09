Die Lage an Israels Grenze zum Libanon ist am Sonntag gefährlich eskaliert. Die schiitische Hisbollah-Miliz feuerte nach eigenen Angaben auf ein israelisches Militärfahrzeug bei der Ortschaft Avivim. Das Fahrzeug sei zerstört, die Insassen seien verletzt oder getötet worden, behauptete die Hisbollah. Der Angriff sei eine Vergeltung für den Tod zweier Hisbollah-Kämpfer durch einen israelischen Angriff in Syrien. Israels Armee bestätigte zwar, dass aus dem Libanon mehrere Panzerabwehrraketen in Richtung des Grenzorts Avivim abgefeuert worden seien; ein Feldlazarett und ein Militärposten seien getroffen worden, aber es habe keine Toten gegeben. Das israelische Militär erwiderte das Feuer, laut Sprecher Jonathan Conricus wurden rund 100 Artillerieschüsse abgegeben (). Israelische Ortschaften entlang der Grenze wurden angewiesen, Schutzbunker zu öffnen. Zu dem Zwischenfall kam es nur zwei Wochen vor Israels Parlamentswahl.